Prefeitura de Campina Grande recebe o Prêmio Internacional InovaCidade

Na manhã desta terça-feira, 14, na cidade de São Paulo (SP), a Prefeitura de Campina Grande recebeu o Prêmio Internacional InovaCidade 2024, do Instituto Smart City Business América, pelo projeto Lan House Social Campina.

O prefeito Bruno Cunha Lima participou do evento de abertura do Smart City Business Brazil Congress, no Pro Magno Centro de Eventos, e recebeu mais uma premiação que destaca o potencial criativo da cidade na área de ciência e tecnologia.

A iniciativa, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI) de Campina Grande, visa promover a inclusão digital e social da população e foi reconhecida por seu impacto positivo e de grande alcance no Município.

Em 2024, foram inscritos 128 projetos de nove países, todos submetidos a um júri especializado.

O Lan House Social Campina foi um dos vencedores na categoria Inclusão Digital e Social.

O Lan House Social Campina oferece acesso gratuito a computadores e internet, além de cursos de capacitação em diversas áreas, como Power BI, Eletrônica Básica, Programação em Java, Programação em Banco de Dados – MySQL, Programação em Linux, Letramento Digital 40+, Redes de Computadores, Manutenção de Computadores, Programação em Python, Jogos Digitais 2D, Webdesign e Design Gráfico.

Os cursos são ministrados em Lan Houses Sociais, distribuídas por vários pontos da cidade e que concluirá este ano de 2024 certificando dois mil alunos.

O Prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, que recebeu em mãos o prêmio, enfatizou os benefícios da política pública inclusiva que conseguiu destaque nacional.

“Um reconhecimento ao trabalho das Lan Houses que oferecem, hoje, mais de dez cursos e que já formaram quase duas mil pessoas. E essa realidade está sendo reconhecida aqui. Estamos tendo a felicidade de levar esse prêmio para Campina Grande porque se é de Campina, é bom. E se realmente é bom, merece prêmio”, ressaltou Bruno.