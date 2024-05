João inspeciona obras do Centro de Convenções em Campina Grande

O governador João Azevêdo esteve, nesta terça-feira (14), em Campina Grande, ocasião em que inspecionou as obras de construção do Centro de Convenções, que recebe investimentos de R$ 168 milhões e irá impulsionar o turismo de eventos no município.

O gestor também visitou o prédio onde deverá ser instalada a Policlínica Estadual, mais uma ação do governo para fortalecer a assistência em saúde na região polarizada pela Rainha da Borborema.

A agenda de visita técnica do chefe do Executivo estadual foi iniciada no prédio onde deverá funcionar a Policlínica Estadual, que ofertará serviços de consultas, exames e pequenas cirurgias.

A unidade de saúde irá disponibilizar serviços de consulta especializada em angiologia, cardiologia, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, ginecologia, hematologia, mastologia, neurologia, obstetrícia, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia, pneumologia e reumatologia.

Também serão ofertados exames de Raio-X, ressonância magnética, ultrassonografia, tomografia, biópsias, cistoscopia,colonoscopia, ecocardiografia, eletrocardiograma, eletroencefalograma, eletroneuromiografia, endoscopia digestiva alta, histeroscopia, colposcopia, laringoscopia direta, mamografia, monitoramento pelo sistema holter e teste ergométrico.

Ainda serão disponibilizados atendimentos multiprofissionais, de psicologia, nutrição, enfermagem, fisioterapia, terapia ocupacional e psicopedagogia. “Com a abertura de policlínicas queremos ofertar consultas e exames especializados, representando um avanço extraordinário porque vamos desafogar os hospitais e qualificar o atendimento na atenção à saúde. É importante ressaltar que Campina Grande também irá ganhar o Hospital da Mulher, mais um importante investimento na saúde”, explicou o governador.

O secretário de Saúde, Jhony Bezerra, afirmou que a estimativa é de que o equipamento represente investimentos de R$ 24 milhões. “A Policlínica de Campina Grande é a primeira das 13 que serão implementadas em todo o estado para atender diversas especialidades médicas. Teremos um grande Centro de Imagem, com a realização de exames de média e alta complexidade para agilizar os diagnósticos”, explicou.

Centro de Convenções – Em seguida, João Azevêdo inspecionou as obras do Centro de Convenções de Campina Grande, que contará com um grande espaço para feiras, auditório, heliponto, Praça das Bandeiras e estacionamento com 624 vagas, sendo 25 vagas para ônibus, 32 vagas para cargas/serviços, 12 vagas para pessoas com deficiência (PcD), 13 vagas para idosos e 542 vagas para o público em geral.

A área do centro de eventos, feira e exposição terá um amplo espaço, com 12.679,45 m².

O auditório será o maior da cidade, com uma capacidade para 1.900 pessoas em uma área de 5.188,73 m². No total, o equipamento terá uma área construída de 17.956,28 m².

“Essa obra é muito importante para o turismo, para o desenvolvimento econômico da região e tenho certeza de que esse espaço será palco de grandes eventos em Campina Grande”, acrescentou o governador.

As visitas técnicas foram acompanhadas pelo deputado estadual Chico Mendes; pelos vereadores Pimentel Filho e Rostand Paraíba; e pelos auxiliares da gestão estadual Deusdete Queiroga (secretário da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos), Rosália Lucas (secretária do Turismo e do Desenvolvimento Econômico), Nonato Bandeira (secretário da Comunicação Institucional), Fábio Andrade (procurador-geral do estado), Ferdinando Lucena (presidente da PBTur) e Cicinho Lima (secretário executivo da Cultura).