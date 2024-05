João Azevêdo confirma antecipação do 13º salário para servidores

O governador João Azevêdo (PSB), juntamente com alguns secretários de Estado, apresentaram a participação que o governo estadual terá nos festejos juninos deste ano na Paraíba, e particularmente em Campina Grande.

Em entrevista ao ParaibaOnline, o governador antecipou que novamente, no mês que vem, será adiantada parte do pagamento do 13º salário ao funcionalismo estadual.

João evitou se aprofundar em temas políticos.

Assista aqui a entrevista.