A Diocese de Campina Grande celebra durante toda a semana o seu Jubileu de 75 anos. O encerramento das festividades acontece no dia 18 de maio. A programação do dia inclui apresentações musicais de cantores católicos e uma missa solene presidida por Dom Dulcênio Fontes de Matos, bispo diocesano, e concelebrada por cerca de 30 bispos da regional.

Antes da missa solene, o público se encontra na Praça da Bandeira vai assistir a apresentações musicais de cantores católicos da região. As apresentações vão animar e preparar o público para a grande celebração eucarística.

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Rádio Caturité FM, Dom Dulcênio falou sobre o ponto alto dos festejos.

– No dia 18 teremos alguns cantores católicos fazendo as suas apresentações e o ponto alto é exatamente às 17h com a celebração que terá a participação de pelo menos 30 bispos – pontuou.

O Jubileu de 75 anos da Diocese de Campina Grande será um marco importante para a comunidade católica da região. As comemorações marcam um tempo de reflexão, fé e esperança e fortalecem o compromisso da diocese com a missão evangelizadora.

Veja a entrevista em vídeo:

*Vídeo: ParaibaOnline

Inscreva-se no canal do YouTube do ParaibaOnline e você será notificado sobre o conteúdo de novos vídeos.

Acesse o endereço abaixo e ative o ´sino´.

Clique aqui