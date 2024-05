Deputado cobra rigor em fiscalizações nas praias de João Pessoa

Os graves registros de poluição nas praias da Região Metropolitana de João Pessoa voltaram a ser alvo das críticas do deputado federal Ruy Carneiro. O parlamentar defende há vários anos um maior rigor em relação as fiscalizações e ações contínuas por parte dos órgãos de controle ambiental que atuam na Paraíba.

Ruy afirma que o Governo do Estado e a Prefeitura da capital estão na contramão do mundo e não possuem políticas públicas efetivas para garantir a preservação do meio ambiente e coibir crimes ambientais.

“A poluição das praias de João Pessoa tem que ser combatida com rigor. É inadmissível assistir tantos problemas ambientais no Brasil e no mundo, mas perceber que na nossa cidade e na Paraíba as autoridades continuam inertes e negligentes. Os órgãos do Estado e da Prefeitura precisam construir e executar ações contínuas e efetivas de preservação do meio ambiente. Isso passas pela proteção das nossas praias, despoluição dos rios, combate ao desmatamento, ampliação do saneamento básico e diversas outras iniciativas”, ressaltou.

A alta quantidade de praias impróprias para banho na capital, baseadas em dados semanais da própria Superintendência de Meio Ambiente da Paraíba, também foram citadas por Ruy.

“Em 2021, Cícero Lucena e João Azevedo prometeram retomar o projeto Praia Limpa e desenvolver ações para solucionar o problema dos esgotos lançados na nossa orla. Estamos em 2024 e até agora nada foi feito. Depois de graves denúncias e manifestações, eles criaram algumas fiscalizações isoladas, na tentativa de enganar a população. Essa tem sido a mesma conduta midiática e sem resultados práticos que vem sendo realizada também no Centro Histórico, na saúde, no sistema de ônibus e em praticamente todas as áreas”, denunciou.

A ambientalista Manu Correia chamou a atenção para necessidade de defender intervenções alinhadas com o desenvolvimento sustentável dos grandes centros urbanos.

“É necessário frisar que saneamento básico é política pública. A gente precisa cobrar ao prefeito da cidade, Cícero Lucena, e ao governador João Azevedo, que já está no segundo mandato, que faça saneamento básico. A rede de esgotamento da nossa cidade precisa se adequar à quantidade de casas, prédios, restaurantes e demais empreendimentos que estão crescendo muito. Tem bairros que ainda não tem saneamento, como Barra de Gramame e Praia do Sol. Nesses locais, a Prefeitura está priorizando passar pista e deixar de lado o que é necessário, como o saneamento básico”, denunciou.

No último fim de semana, ambientalistas e a população pessoense se reuniram no Busto de Tamandaré para cobrar providências contra a poluição de rios e praias no litoral paraibano. O movimento denominado ‘Esgotei’ utilizou faixas, cartazes e crucifixos para cobrar a preservação do meio ambiente e a execução de soluções às autoridades.