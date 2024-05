Começa a Semana Jubilar na Diocese de Campina Grande

A tão sonhada e aguardada Semana Jubilar da Diocese de Campina Grande teve início na noite desta segunda-feira (13) e se estenderá até o próximo dia 18 com a grande celebração no Açude Velho.

No evento de abertura, o auditório do Seminário Diocesano São João Maria Vianney esteve repleto de fiéis das paróquias da cidade e do interior para acompanharem a primeira conferência sobre a Constituição Dogmática Sacrosanctum Concillium, que foi proferida pelo padre José Marcondes, pároco da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, de Sumé-PB.

Recepcionando o povo de Deus, esteve a Banda Filarmônica de São Domingos do Cariri-PB, proporcionando um bem-estar artístico cultural.

Para saudar o povo e abrir oficialmente a Semana jubilar, o bispo diocesano de Campina Grande, Dom Dulcênio Fontes de Matos, proferiu seu discurso destacando ser um momento festivo, especial e que merece ser vivido de forma intensa.

Ele transmitiu em sua mensagem um profundo senso de júbilo e gratidão pela história e pela fé da Diocese de Campina Grande

“As vozes da história aclamaram em perenidade de fervor o triunfo da instituição divina e humana, a Igreja de Cristo, que recebe Dele o nome, a graça e o significado. E por isso aqui estamos: para proclamar que a fé é viva e capaz de sustentar gerações no amor e na história. O Jubileu, que realmente começa agora, propõe-se a fomentar a vida cristã entre os fiéis, de tal forma que comemoremos a história desta Diocese, que desde sua ascensão canônica, educa na fé inúmeros campinenses e demais paraibanos habitantes de nossas cidades diocesanas”, discorreu o bispo.

Ele também conectou a história da diocese com a vida e a missão da Igreja, destacando a importância da liturgia e do Concílio Vaticano II.