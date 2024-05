Em uma entrevista à Rádio Caturité FM nesta segunda-feira, 13, o secretário de Assistência Social de Campina Grande, Fábio Thoma, anunciou duas importantes iniciativas para auxiliar pessoas em situação de rua e em vulnerabilidade social na cidade.

Thoma revelou seu plano de implantar o primeiro albergue em Campina Grande, visando oferecer acolhimento e assistência às pessoas que vivem nas ruas.

– Estou com uma ideia de implantar o primeiro albergue de Campina Grande, para acolher essas pessoas em situação de rua. Vou buscar recursos em Brasília ou aqui porque existe essa necessidade. Campina não tem albergue – afirmou o secretário.

Além disso, o secretário anunciou o lançamento do “Zap Doação”, uma ferramenta que facilitará as doações de itens essenciais para as pessoas em situação de vulnerabilidade.

– Vamos lançar esta semana o ‘Zap Doação’, onde as pessoas mandam mensagens informando o que podem doar, como doações não perecíveis como agasalhos, colchões, cobertores, e a Semas vai buscar essas doações que vão ajudar essas pessoas em situação de vulnerabilidade – explicou.

Veja a entrevista em vídeo:

*Vídeo: ParaibaOnline

