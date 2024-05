O aeroporto Presidente João Suassuna, em Campina Grande, apresentou novamente no mês passado uma ótima performance.

Por lá transitaram 23.615 passageiros, um crescimento de praticamente 200% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Houve 455 operações no aeroporto campinense, o que representou 174% a mais do que em abril de 2023.

Foram movimentadas, no mesmo mês, 45 toneladas de cargas – 25% a mais do que em abril de 2023.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta terça-feira, acesse aqui.