Construção do Parque das Cidades segue com instalação da UBS

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Obras (Secob), está com obras em andamento para a construção do Parque das Cidades, localizado no bairro das Cidades, zona sul da cidade.

O parque está sendo construído para atender às necessidades de todos os moradores daquela região.

Localizado entre as ruas Rui Costa Barreto, São João Del Rei e Luiz Vieira da Silva, o Parque das Cidades terá uma área de 3,4 mil metros quadrados, em um terreno de 5.180 metros quadrados.

O local receberá ainda a Unidade Básica de Saúde do Bairro das Cidades, que será construída no mesmo terreno, garantindo que os moradores tenham acesso a serviços de saúde de qualidade em um local de fácil acesso.

Entre as principais características do Parque das Cidades está a sua acessibilidade. Rampas acessíveis e piso tátil foram incorporados ao design, para garantir que pessoas com mobilidade reduzida também possam desfrutar do espaço.

Além disso, bancos em concreto polido serão instalados para proporcionar descanso e conforto para todos os visitantes.

O Parque das Cidades terá diversas atividades disponíveis, desde quiosques até uma quadra poliesportiva, além de uma academia ao ar livre, playground para as crianças e uma pista de skate.