Podcast: Empaer destaca a vacinação contra a febre aftosa na Paraíba

No quadro “Sou do Campo” do programa Conexão Caturité, o extensionista rural da Empaer, Iácome Coelho, discutiu sobre a vacinação contra febre aftosa na Paraíba.

Graças aos esforços dos produtores, o estado atingiu a meta e foi reconhecido como livre de vacinação. Isso abre portas para o trânsito livre de animais e implica na proibição da comercialização da vacina.

A medida é um passo importante para a ampliação das exportações de carne bovina, beneficiando os pecuaristas e a economia do estado.

