Tudo caminha para que a interligação entre os parques do Povo e Evaldo Cruz esteja pronta quando da abertura da edição de 2024 do Maior São João do Mundo, dia 29 próximo.

É importante salientar que na outra extremidade está em conclusão a expansão da área do Parque do Povo, que aumentará significativamente o espaço para o acompanhamento das dezenas de shows ao longo dos 33 dias de festa.

