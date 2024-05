Superintendente da STTP fala sobre a incorporação de 50 ônibus elétricos à frota

Em um anúncio para a mobilidade urbana de Campina Grande, Victor Ribeiro, superintendente da Superintendência de Trânsito e Transporte Público (STTP), revelou detalhes sobre o investimento de mais de R$ 60 milhões para a renovação da frota de ônibus do município.

Segundo Ribeiro, a Prefeitura irá realizar uma licitação para aquisição de novos veículos que serão destinados ao transporte público.

Essa medida tem como objetivo principal reduzir o custo da passagem, um dos itens mais caros na composição da tarifa de transporte na cidade.

Os novos ônibus serão concedidos às empresas selecionadas pelo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), que assumirão a prestação de serviços de transporte público.

Com isso, espera-se uma significativa melhoria no sistema de transporte, com mais opções de ônibus disponíveis para atender à demanda da população.

Além disso, Ribeiro destacou que a entrega dos ônibus aos consórcios será proporcional ao tamanho de cada um, visando garantir uma distribuição equitativa dos veículos.

O sistema de transporte público de Campina Grande também passará por ajustes nas linhas, visando atender melhor às necessidades da cidade e expandir a oferta de transporte para áreas que enfrentam déficit de serviços.

A expectativa é que a renovação da frota e a entrada em operação dos novos ônibus elétricos ocorram dentro de aproximadamente três a quatro meses, após os trâmites burocráticos necessários.

*vídeo: ParaibaOnline