Podcast: agrônomo dá dicas para iniciantes na criação de hortas

No quadro “Sou do Campo” do programa Conexão Caturité, o professor e engenheiro agrônomo Fábio Agra Medeiros compartilhou dicas para iniciantes na criação de hortas, destacando a importância da escolha do local, preparação do solo, enriquecimento com compostos orgânicos, escolha das plantas adaptadas ao clima local, espaçamento adequado e rotação de culturas para garantir uma horta saudável e produtiva.

As orientações visam não apenas promover a prática da agricultura sustentável, mas também contribuir para a segurança alimentar e o bem-estar dos agricultores e ambientalistas envolvidos.

