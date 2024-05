A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Obras (Secob), finalizou a construção do pátio multiuso e está nas etapas finais das instalações elétricas para ativar a fonte luminosa do obelisco do Parque Evaldo Cruz. No pátio multiuso foram feitos drenagem, instalações elétricas, pavimentação e forro de alumínio em estilo colmeia, em tonalidade amarela.

O espaço abrange uma área de 18 metros de largura por 42 metros de comprimento, com um pé direito de seis metros. No mesmo local onde o pátio multiuso está situado, destinado a sediar o Quadrilhódromo durante O Maior São João do Mundo, a Arte Produções está atualmente responsável pela montagem das arquibancadas e do palco.

As obras das escadarias fixas ao lado do pátio multiuso estão em fase de conclusão, com os acabamentos finais sendo aplicados, antes do início do processo de pintura. Enquanto isso, as rampas de acesso ao pátio multiuso já foram concluídas e aguardam apenas a instalação dos guarda-corpos, que está programada para os próximos dias.

Na fonte luminosa, os testes individuais das bombas d’água estão em andamento, para garantir o funcionamento adequado do equipamento. Além disso, está em curso o processo de nivelamento, para comportar os 800 mil litros d’água.

Paralelamente, estão sendo instalados os quadros de energia e de comando, que vão sincronizar o funcionamento das águas da fonte.

No parque, a instalação dos postes para as luzes de LED está em andamento, juntamente com a preparação do canteiro que circundará toda a fonte luminosa, para receber o jardim.

A revitalização do Parque Evaldo Cruz promete elevar a infraestrutura dos eventos turísticos de Campina Grande a um novo patamar. Equipamentos modernos serão instalados para oferecer performances memoráveis.

Além disso, essas melhorias serão um legado para a cidade, proporcionando espaços públicos de alta qualidade, que podem ser desfrutados durante todo o ano, não apenas durante o São João.

Com um investimento de R$ 30 milhões, essa obra histórica, no Centro da Rainha da Borborema, devolverá à população um amplo espaço para exercícios, contemplação, eventos e ampliação do Parque do Povo.

O Açude Novo está sendo revitalizado e ganhará novas estruturas, como quadra poliesportiva, ciclovia, pista de skate, playground, espaço pet, lanchonetes, lojas e banheiros acessíveis, além da reforma do prédio onde funciona, atualmente, a Secretaria de Cultura do Município (Secult).

Nesta primeira etapa, além da ponte, serão entregues o pátio multiuso, escadarias, obelisco (principal monumento histórico já restaurado), rampas de acessibilidade, gradil e iluminação em LED, em todo o parque.