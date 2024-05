O senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) assegurou mais R$ 3 milhões para Campina Grande. Os recursos, garantidos junto à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) possibilitaram ao prefeito Bruno Cunha Lima (União Brasil) a pavimentação das principais ruas e avenidas dos distritos de São José da Mata e Galante.

A ordem de serviço junto à Codevasf, que vai garantir o imediato asfaltamento para 14 ruas dos dois distritos, será assinada pelo prefeito Bruno nesta sexta-feira (10), às 17h, em solenidade marcada para a Rua Cícero Alexandrino, em Campo de Angola, no distrito de São José da Mata, em frente ao Mercadinho de Zezinho.

“Muito feliz em poder contribuir com mais essa ação para Campina Grande e a gestão do prefeito Bruno”, disse Veneziano.