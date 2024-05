O Governo da Paraíba, através da Secretaria de Estado da Administração, iniciou a arrecadação de donativos para a população do Rio Grande do Sul. A ideia da “Campanha SOS Rio Grande do Sul – Corrente do bem” é incentivar doações para as vítimas da maior enchente já registrada na região.

A iniciativa do Governo do Estado conta com a parceria da Central Únicas da Favelas (Cufa) – que fará a logística para que o material arrecadado seja entregue ao destino. Os produtos prioritários para doação são: roupas, agasalhos, colchões, calçados, cestas básicas, alimentos não perecíveis e enlatados, água potável, kits de higiene pessoal, de cama, mesa e banho, ração para animais e produtos de limpeza

Quem quiser ajudar, pode levar os donativos para o posto de coleta montado no pátio externo do Centro Administrativo Estadual, localizado no bairro de Jaguaribe, em João Pessoa, das 8h às 16h30.

É só chegar e entregar as doações, sem necessidade de cadastro. A recomendação é que os itens sejam, preferencialmente, lacrados e novos ou seminovos sem avarias.