O município de Boa Vista recebeu nesta quinta-feira (9) os prêmios de “Escola Referência em Aprendizagem” e “Município Referência em Aprendizagem”, que são concedidos pelo Governo da Paraíba, através da Secretaria de Educação do Estado. A solenidade aconteceu no Centro de Convenções de João Pessoa.

Ao todo, foram 53 municípios selecionados, dos 223 da Paraíba, dentre os quais 100 escolas se destacaram por atingir as metas do “Pacto Alfabetiza Mais Paraíba”, na avaliação de aprendizagem e fluência em leitura e oralidade. Boa Vista foi duplamente reconhecida através das conquistas das escolas Professora Francisca Leite Vitorino e Severino Tavares da Silva.

Além da certificação pela conquista, cada escola receberá R$ 80 mil para investimentos em sua estrutura, melhorias diversas e aquisição de material didático. “Essas conquistas refletem nosso investimento na educação, o estímulo aos nossos profissionais e a qualidade excepcional do ensino em nossa cidade. É uma equipe de excelência e comprometida com um futuro melhor para nossas crianças”, comemorou o prefeito André Gomes.

Além do chefe do Poder Executivo, estiveram na cerimônia de entrega a secretária de Educação Berlita Macedo; Sayonara Leite (articuladora municipal); Franciele Virgínio (coordenadora da Educação Infantil); Albaneide (formadora do Ciclo de Alfabetização); Josilene (formadora da Educação Infantil); Clara Batista (Busca Ativa); Maria Helena (técnica da secretaria); Antônio, o Toinho (motorista); além das diretoras das escolas premiadas, Zélia Gonzaga e Eleonora Sampaio.