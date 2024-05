Campina Grande está em destaque na arrecadação de doações para o Sul

A cidade de Campina Grande está entre os maiores destaques na arrecadação de donativos para o Rio Grande do Sul.

A Aena, empresa responsável pela administração de aeroportos em todo o país, divulgou que Campina Grande se destacou como uma das cidades mais engajadas na mobilização solidária.

Desde terça-feira até a quinta-feira desta semana, mais de 50 toneladas de donativos, incluindo roupas, alimentos, calçados, água e ração, foram arrecadadas na cidade.

O Aeroporto João Suassuna tornou-se o epicentro da corrente do bem, com voluntários e empresas locais unindo esforços para ajudar as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul.

A mobilização foi tão intensa que duas carretas foram disponibilizadas para transportar os donativos até o destino final.

Com a cidade unida em prol dessa causa nobre, cerca de 30 toneladas já foram enviadas, e mais 30 toneladas estão prontas para seguir viagem.