No quadro “Trânsito e Mobilidade Urbana” do programa Conexão Caturité, Diego Marques, da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande (STTP), compartilhou informações sobre o cadastro de veículos para livre circulação durante O Maior São João do Mundo.

Diego destacou que a STTP iniciou o cadastro na última terça-feira (7), permitindo que os moradores do entorno do Parque do Povo solicitem o adesivo “Trânsito Livre” pela internet.

Os veículos cadastrados terão permissão para circular livremente na região durante o evento, que ocorrerá entre os dias 29 de maio e 30 de junho.

Além das ruas Desembargador Trindade, Tiradentes, Major Belmiro, Paulino Raposo, Olegário Azevedo, Frei Caneca e Sebastião Donato, Diego explicou que pessoas que residem em outras ruas da mesma região, ou em locais sem garagem, também podem solicitar o adesivo. Os pedidos serão analisados pela gerência da STTP.

Ouça o podcast e saiba mais.