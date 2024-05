Prefeito autoriza obras para transformar rua de João Pessoa

O prefeito Cícero Lucena autorizou o início das obras para urbanização da Rua Joaquim Avundano, no bairro Miramar, para transformá-la num espaço de fomento da economia criativa.

A ordem de serviço foi assinada, nesta quinta-feira (9), durante visita do gestor aos empreendedores instalados na via, que terá calçadas padronizadas, iluminação, estacionamento, bancos e novo paisagismo.

De acordo com o prefeito, o objetivo é multiplicar a ideia para outros bairros da cidade, aproveitando locais com potencial para atividades diversas.

Nesse projeto pioneiro, a Prefeitura de João Pessoa vai investir R$ 300 mil, num prazo de três meses, para transformar o espaço, que conta com cafés, bares, padaria e outros estabelecimentos gastronômicos, num ambiente mais propício para o empreendedorismo e uma experiência mais enriquecedora para o público consumidor.

“Num espaço de cerca de 250 metros, empreendedores da nossa cidade, que acreditam no potencial de João Pessoa, que usam a criatividade, para que a gente faça essa experiência, que está sendo feita com diálogo junto ao poder público. E que seja o primeiro de outros bairros da cidade, que também possam receber esse tipo de intervenção”, destacou Cícero Lucena.

Na Rua Joaquim Avundano, o projeto da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) vai contar com bloco de concreto sextavado; calçada em concreto armado com piso tátil; estacionamento bloco intertravado retangular; bancos em concreto e madeira; postes metálicos e luminárias com lâmpada LED e plantio de grama.

Ainda fazem parte do projeto a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP), que fará, em horário determinado, disciplinamento do trânsito e funcionamento para sentido único para melhor segurança e conforto dos frequentadores dos empreendimentos.

“A gente vai disciplinar toda a parte de estacionamento, em conjunto com as secretarias integradas e também disciplinando carga e descarga, embarque e desembarque, para que a gente possa, de forma bem planejada, trazer segurança viária para todas as pessoas que vão frequentar, quem trabalha e também os moradores da região”, explicou Expedito Leite Filho, superintendente de Mobilidade Urbana.

Dono de uma padaria de produtos artesanais, Pedro Peixoto recebeu o prefeito e elogiou a iniciativa que, segundo ele, tem potencial para impulsionar os negócios na região.

“Eu acredito que vem um grande momento, porque a rua já tem se estabelecido no cenário gastronômico aqui da cidade. Um projeto como esse, para a gente fechar parcialmente a rua, organizar melhor as vagas de estacionamento, colocar iluminação de acordo com aquilo que a rua propõe. Vai ficar tudo muito organizado”, comemorou.