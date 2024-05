Podcast: aprenda a fazer um delicioso bolo de cenoura

No quadro “Na Cozinha” do programa Conexão Caturité, a confeiteira e gastróloga Aline Diniz ensinou uma receita de bolo de cenoura, perfeito para surpreender visitas ou simplesmente para desfrutar em um momento especial.

Ingredientes:

3 cenouras médias

4 ovos em temperatura ambiente

1 xícara de óleo

1 1/2 xícara de açúcar

2 xícaras de farinha de trigo

1 colher de fermento em pó

1 pitada de sal

Manteiga e farinha para untar e polvilhar a forma

Modo de Preparo:

Pré-aqueça o forno a 180 graus Celsius e unte uma forma de 20 por 30 centímetros, reservando-a para mais tarde.

Em uma tigela, misture os ingredientes secos peneirados: farinha de trigo, sal e fermento. Reserve.

Lave, descasque e corte as cenouras em pequenos pedaços. Coloque-as no liquidificador junto com o óleo e os ovos, batendo por cerca de cinco minutos até obter uma mistura homogênea.

Despeje gradualmente a mistura líquida sobre os ingredientes secos na tigela, mexendo até formar uma massa homogênea.

Transfira a massa para a forma preparada e leve ao forno por aproximadamente 45 minutos, ou até que ao espetar um palito na massa, ele saia limpo.

Retire o bolo do forno e deixe esfriar por 15 minutos antes de desenformar.

Se desejar, prepare uma cobertura de chocolate derretido para decorar o bolo e dar um toque especial.

Lembrando que cada forno pode variar, então é importante ficar de olho no seu bolo enquanto ele assa.

