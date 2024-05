Veja a previsão do tempo para esta quarta-feira na Paraíba

Houve uma redução nas áreas de instabilidade sobre o Nordeste. No entanto, o transporte de umidade em direção à costa leste por meio dos ventos em baixos níveis da atmosfera favorecerá a presença de nuvens baixas. Isso poderá resultar em chuvas esparsas em diferentes momentos do dia nas áreas do Agreste, Brejo e Litoral. Nas demais regiões, espera-se um céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de ocorrência de chuvas rápidas e isoladas durante o período noturno.

*Aesa