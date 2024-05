Com o objetivo de arrecadar donativos e ajudar as famílias que sofrem com as enchentes, na manhã desta quarta-feira (8), o vice-prefeito de João Pessoa, Leo Bezerra, lançou a Campanha SOS Rio Grande do Sul, colocando à disposição da população três pontos de coleta em equipamentos da Prefeitura, localizados no Altiplano, Pedro Gondim e Água Fria.

“Tenho satisfação em estar ao lado do prefeito Cícero, do governador João Azevedo e do presidente Lula, de todos aqueles que estão contribuindo para aliviar a dor das famílias neste desastre que tem ocorrido no Rio Grande do Sul. Dizer que a Prefeitura mais uma vez dá um gesto e pede à população que nos ajude a ajudar quem tanto precisa encaminhando os itens que estamos solicitando, porque entendemos que dessa forma vamos ajudar essas pessoas. As cenas são muito fortes e tenho certeza que todos juntos, o Brasil unido, nós vamos sim ajudar quem mais precisa”, reforçou o vice-prefeito.

Estão sendo recebidos itens como água potável, roupas, calçados, itens de higiene pessoal, fraldas descartáveis, ração e coleiras. Os pontos de coleta são no Centro de Referência da Pessoa Idosa, no Altiplano, o Centro de Referência Municipal de Inclusão da Pessoa com Deficiência (CRMIPD), no Pedro Gondim, que funcionam das 8h às 17h; e na recepção do Centro Administrativo Municipal, em Água Fria, que funciona das 8h às 14h.

Todos os donativos serão encaminhados ao Rio Grande do Sul a partir do galpão da empresa aérea Azul, no Aeroporto Internacional de João Pessoa – Presidente Castro Pinto.