A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec-JP) está realizando o mapeamento dos pontos críticos de alagamento em João Pessoa. O levantamento faz parte do trabalho preventivo para minimizar os transtornos do período chuvoso, que inclui outras ações da própria Compdec-JP e das demais secretarias que integram o Sistema Municipal de Defesa Civil.

As equipes da Compdec-JP já percorreram ruas do Ernesto Geisel, Valentina Figueiredo, Mangabeira, Mandacaru, Bancários, Manaíra, Centro e outros bairros da cidade, sempre ouvindo pessoas que moram ou trabalham nesses locais, para identificar os trechos onde ocorrem alagamentos e propor a solução definitiva do problema.

De acordo com o chefe da Divisão de Prevenção de Emergência e Desastres da Compdec-JP, Philipe Aires, responsável pelo levantamento dos pontos de alagamento, esse trabalho é essencial para que o Sistema Municipal de Defesa Civil possa garantir o bem-estar dos cidadãos durante o período chuvoso.

“O mapeamento dos pontos críticos de alagamento nos permite identificar as áreas que necessitam de maior atenção para que a gestão municipal possa planejar ações efetivas para mitigar esses problemas e assegurar o bem-estar da população”, reforçou Philipe Aires.

Ele destacou ainda que durante o levantamento foi constatada uma grande quantidade de resíduos sólidos em alguns bueiros. “Esses materiais, quando descartados incorretamente, bloqueiam o sistema de drenagem e contribuem para os alagamentos. É crucial que todos façam sua parte para manter nossas cidades limpas e seguras”, pontuou Philipe Aires.

Como acionar

A Defesa Civil funciona 24 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados e, em caso de necessidade, deve ser acionada pelo número 98831-6885 (WhatsApp), pelo telefone 199, que está em fase experimental, ou pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, que pode ser baixado gratuitamente nas plataformas Play Store e AppStore.