Motivada pela comoção com as tragédias causadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, a Diocese de Campina Grande lançou uma campanha de arrecadação de fundos para auxiliar as vítimas dos desastres naturais.

A iniciativa, que se soma às celebrações do Jubileu de 75 anos da Diocese, visa promover a solidariedade e o apoio aos gaúchos neste momento de extrema necessidade.

Dom Dulcênio Fontes de Matos, bispo diocesano de Campina Grande, expressou profunda sensibilidade com a situação das vítimas das enchentes no sul do país.

– Estamos sensibilizados com tudo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Não podemos ficar de braços cruzados e precisamos fazer a nossa parte – afirmou o bispo à Rádio Caturité FM nesta quarta-feira (8).

A campanha visa arrecadar doações que podem ser feitas através da chave Pix diocesecgajudars@gmail.com.

Dom Dulcênio convida toda a comunidade a se unir à campanha e contribuir com qualquer valor.

*Vídeo: Diocese de Campina Grande

