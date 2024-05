Dando sequência ao calendário de visitas institucionais a órgãos públicos, a diretoria da Associação de Mídia Digital (Amidi) se reuniu, na segunda-feira (6), com o secretário de Comunicação Institucional da Prefeitura de João Pessoa, Janildo Silva, e com o secretário da Controladoria Geral do Município, Diego Fabrício.

Na reunião, o presidente da Amidi, Heron Cid, defendeu o papel dos veículos da mídia digital no fortalecimento das políticas de Comunicação Social Institucional, “seja na difusão técnica e assertiva de campanhas publicitárias, seja na publicização de serviços de utilidade pública ou mesmo na cobertura diária dos fatos e eventos da gestão pública”.

Acompanhado do advogado Diego Fabrício, controlador geral do município, Janildo Silva informou que, diante de recomendações da Controladoria, está iniciando um processo de maior rigor, controle e estabelecimento de critérios para a política de publicidade institucional, priorizando a mídia técnica com resultados eficientes para a gestão pública.

“Expressamos otimismo diante dos passos e acenos de vossa excelência no avanço da profissionalização da veiculação de mídia, no aprimoramento dos critérios técnicos e na eficiência e transparência dos gastos públicos, pilares que convergem com as bandeiras da Associação de Mídia Digital”, diz o texto de documento entregue pelo presidente da Amidi aos secretários.

“Manifestamos nossa visão pela democratização e transparência dos investimentos de publicidade institucional, mas igualmente a disposição de cooperação técnica pelo aperfeiçoamento qualitativo dos parâmetros de eficiência”, destacou Heron Cid, presidente da Amidi.

Além dos secretários Janildo Silva e Diego Fabrício, a reunião na sede da SecomJP contou com as presenças de dirigentes e conselheiros da Associação: Fábio Bernardo Cabral (ParaibaJá), Fábio Targino (PBagora), Thiago Moraes (Portal da Capital) Cláudia Carvalho (ParlamentoPB), Alek Maracajá (Tá na Área), Anderson Soares (Blog Anderson Soares), Joelma Alves (Portal do Litoral), Gutemberg Cardoso (Polêmica Paraíba).

Sobre a Amidi

A Associação de Mídia Digital foi fundada em 2015 e ampliada em 2023. A Amidi conta com 80 empresas associadas em todas as regiões da Paraíba. Este ano, a nova diretoria já se reuniu com o presidente do TCE, Nominando Diniz, e do Sebrae, Luiz Alberto Amorim.