O médico Sebastião Viana, diretor do Hospital de Trauma Dom Luís Gonzaga Fernandes, em Campina Grande, falou ao Jornal da Manhã da rádio Caturité FM (104.1) – líder de audiência no horário – sobre a apuração do caso que envolve uma criança que teve uma perna cirurgiada de forma errada (trocada).

Segundo ele, a equipe encarregada da cirurgia – 12 profissionais – foi imediatamente afastada das atividades regulares e os “inquéritos” foram remetidos aos Conselhos Regionais de Medicina e de Enfermagem.

“Foi um erro médico, não tem como deixar de reconhecer. Quero deixar a minha indignação. A equipe não seguiu o protocolo (existente)”, reconheceu o dirigente do hospital.

O médico mencionou que “desde a saída da criança da enfermaria, entrada no bloco cirúrgico e até o momento do ato cirúrgico” os procedimentos recomendados não foram cumpridos.

“Erro gravíssimo”, resumiu.

Ou seja, “nenhuma das etapas do protocolo foi cumprida. Quem não segue o protocolo, é isto que acontece”.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

