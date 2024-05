Azevêdo se reúne com ministro e apresenta cronograma de obras

O governador João Azevêdo se reuniu, nesta quarta-feira (8), em Brasília, com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ocasião em que apresentou um cronograma de obras a inaugurar e autorizar no valor de R$ 2 bilhões em parceria com o governo federal e que deverão acontecer a partir do mês de julho.

Dentre as obras a serem inauguradas está o segundo lote do canal Acauã-Araçagi. Além disso, estão previstas as autorizações de licitação do lote 3 canal Acauã-Araçagi e das adutoras do Brejo, de Campina Grande e de Solânea e Bananeiras.

“Essa é uma confirmação do que está previsto dentro do PAC, com obras já a serem licitadas e temos a inauguração do segundo lote do canal Acauã-Araçagi que representa 90 km de extensão, beneficiando 16 mil hectares de terra para irrigação e 18 municípios, que envolvem recursos do governo federal e do estado e será uma honra também receber o presidente Lula e a todos numa grande festa para celebrar esses importantes investimentos”, frisou o chefe do Executivo estadual.

O ministro Alexandre Padilha destacou o conjunto de investimentos do governo federal em parceria com a gestão estadual que deverão ser liberados possivelmente com a presença do presidente Lula. “A Paraíba está crescendo, o governador João Azevêdo é um exemplo para o Brasil inteiro. Vamos programar a visita do presidente Lula à Paraíba para consolidar cada vez mais a parceria com o governador”, sustentou.

Também foi ressaltado o investimento da A&C, em João Pessoa, empresa de call center que emprega mais de 18 mil colaboradores no estado.