Padre anuncia criação da Fundação Padre Zé para descentralizar gestão

O diretor do Hospital Padre Zé, Padre George, anunciou planos para a criação da Fundação Padre Zé. Esta nova entidade será encarregada de fiscalizar as operações do hospital e garantir sua transparência e eficácia.

A iniciativa vem em resposta à necessidade de descentralizar o poder administrativo e fortalecer a governança do hospital.

A Fundação Padre Zé contará com sete membros e será formalizada nos próximos meses, sujeita à supervisão do Ministério Público.

Padre George ressaltou que as reformulações estatutárias já estão em andamento, preparando o terreno para a criação da Fundação Padre Zé.