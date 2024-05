Dia das mães em João Pessoa: Shoppings populares oferecem preços baixos

Quem ainda não decidiu o que comprar para presentear a mamãe no próximo domingo (12) pode encontrar uma variedade em opções e preços baixos em um dos shoppings populares administrados pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa (Sedurb).

Nesses espaços comerciais é possível encontrar celulares, confecções, acessórios, produtos tecnológicos, além de bolsas e calçados.

Além da comodidade de ter uma grande variedade à disposição, o cliente tem a oportunidade de adquirir produtos com preços atrativos e diversas formas de pagamento.

Rodrigo Trigueiro, secretário de Desenvolvimento Urbano, ressaltou que ao comprar em um shopping popular, o consumidor também está estimulando o desenvolvimento do empreendedorismo na cidade.

“Fazer compras nos shoppings populares já virou rotina de grande parte da população. E no Dia das Mães não é diferente. Além de preços competitivos, o consumidor tem a comodidade de encontrar tudo em um só lugar”, afirmou.

Trabalhando no Shopping 4&400 desde a sua fundação, a comerciante Maria Aparecida (Cida Confecções) disse que a expectativa é para um crescimento nas vendas esta semana. Segundo ela, é possível encontrar opções para presente a partir de R$ 20. “Temos blusas, shorts, vestidinhos a partir de R$ 20 e também trabalhamos com peças plus size para oferecer aos nossos clientes sempre a melhor opção”, disse.

Já Severino Andrade, mais conhecido como Ramos Relógios, afirmou que quem procurar o box dele vai encontrar produtos por até R$ 10 (relógio de pulso).

Apesar dos preços populares, ele disse que ainda é possível garantir um desconto, caso o cliente adquira mais de um produto.

“Temos relógios de parede e de pulso, acessórios como pulseira e caixas para todos os gostos e bolsos, além da facilidade no pagamento por cartão e pix”, comentou.

Pechincha é garantida – A operadora de caixa, Jéssica Silva, frequenta os shoppings populares pela praticidade de encontrar os produtos em um só lugar e preços atrativos.

Este ano, ela disse que ainda não definiu qual presente comprar para a mãe, mas adiantou que vai pechinchar para garantir o bom e velho desconto.

“Já faz uns três anos que compro presentes para minha mãe aqui no shopping e vem dando super certo”, revelou.

Fátima Melo trabalha com enxovais para bebês há 21 anos no Shopping 4&400 e afirma que nessa época as vendas aumentam e a expectativa é que o movimento cresça como nos anos anteriores. A comerciante disse que os produtos comercializados por ela têm tudo a ver com a data e são boas opções para presentear as mamães, principalmente as “de primeira viagem”.

“Temos tudo para enxoval, desde uma simples camisetinha ou meia para os bebês até o kit completo, incluindo os organizadores, banheira e acessórios para o berço. Quem não quer ganhar um produto que dará conforto e comodidade ao seu bebê?”, indagou.

Confira endereços e horário de funcionamento dos shoppings populares:

Shopping Terceirão

Av. Duque de Caxias, Centro

De segunda a sábado, das 8h às 16h

Shopping 4&400

Av. B. Rohan, Centro

De segunda a sábado, das 8h às 17h

Shopping do Varadouro (ao lado do Terminal de Integração)

De segunda a sábado, das 8h às 18h

Centro Comercial de Passagem (CCP)

Parque Solon de Lucena

De segunda a sábado, das 8h às 17h

Shopping Frutuoso Barbosa (Shopping dos Sapateiros)

Travessa Frutuoso Barbosa, Centro

De segunda a sábado, das 8h às 17h