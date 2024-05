Prefeitura de Campina Grande apresenta histórias de mães atendidas pela Semas

Estamos na semana que antecede ao Dia das Mães, que será celebrado no próximo domingo, 12 de maio.

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), e em comemoração à data, lançou nesta segunda-feira, 06, o quadro Exemplos de Superação: ‘Especial Dia das Mães’, que pode ser visto no Instagram @semascgpb.

Nele, são contadas histórias de mães atendidas pelos serviços oferecidos por meio da Casa da Esperança, Criança Feliz, Gerência da Pessoa com Deficiência (PCD).

Uma das histórias é a da cuidadora Rosangela Nascimento Sales, que se tornou ‘mãe por adoção’ e, junto com o esposo, Wladimir Bezerra, adotou duas meninas (gêmeas e com apenas 2 meses), através da Casa da Esperança III.

Hoje, as irmãs, Jade e Joyce, estão com 8 meses e são o xodó dos pais. O casal e as meninas moram no bairro das Malvinas.

Outro depoimento é o de Maria Karoline, 29 anos, mãe de Caio Vitor, 9 anos, autista. Ela é acompanhada há dois anos pelo programa Colo pra Mãe, ligado à Gerência da Pessoa com Deficiência (PCD).

Karoline destaca o quanto o programa tem sido importante e pôde mudar a vida dela.

“Antes eu não tinha nenhum apoio. Tinha pensamentos muito depressivos e vim conseguir tratar aqui. A equipe já chegou a me ligar à meia-noite, preocupada com minhas crises de ansiedade, mostrando que eles se importam. Eu passo por acompanhamentos muito importantes. Hoje eu sou outra mãe”, declarou Karoline.

Quem também participa do quadro especial, nesta semana, é Inayara Nunes, de 35 anos, mãe de João Marcelino, 7 anos, autista. Inayara também é atendida pelo Colo pra Mãe há um ano. Ela ministra uma oficina de flores para as mães, de forma voluntária.

“Eu tive inclusive dificuldade em aceitar o diagnóstico de autismo de meu filho. E, a partir das orientações da equipe, aprendi a lidar melhor comigo mesma, com meu filho e com toda a situação. Eu tinha medo, mas hoje sou outra pessoa. Faço as terapias individuais e em grupo, e isso me ajudou demais, sou muito grata”, contou a mãe.

Para Ana Cleide Rotondano, diretora de Proteção Especial de Média e Alta Complexidade, responsável pelas quatro Casas de Acolhimento, esse é um momento especial, já que além da proximidade com o Dia das Mães, tivemos um considerável avanço nas adoções da Casa III. “Ficamos felizes porque sabemos que, em algum recanto de nossa cidade, tem uma mãe realizada e uma família feliz, desfrutando do melhor momento de suas vidas, que é o de ser mãe”, ressaltou a diretora.

Já Edna Silva, gerente PCD, ressalta sobre a importância da atuação do programa Colo pra Mãe, para milhares de mães no município.

“Esse trabalho é relevante porque, muitas vezes, as mães não têm o apoio familiar e nem da sociedade. E isso causa muitos problemas psicológicos e físicos, um desgaste para essas mulheres. Mas, aqui, nós cuidamos de cada uma delas de forma a saber o que mais elas precisam. Já tivemos cerca de 168 mães que tinham tendências suicidas, por exemplo, e, a partir desses acompanhamentos, não temos mais incidentes”, afirmou a coordenadora.

Sobre o Colo pra Mãe

O Programa foi inaugurado em 2022 e tem mudado para melhor a vida das mães acompanhadas pelo serviço, ofertando diversas atividades para este público.

Conforme a Coordenação PcD, são mais de 2 mil mães atípicas integrando o Colo pra Mãe e que participam dos cursos profissionalizantes (crochê, laços, corte e costura) além dos acompanhamentos jurídicos e psicológicos, individuais e grupais, oferecidos pelo serviço.