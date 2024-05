A Prefeitura de Campina Grande, através da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP), iniciou o cadastramento dos moradores que residem nas imediações do Parque do Povo, mais precisamente nos trechos das vias onde serão realizadas as interdições de fluxo de veículos durante todo o período do Maior São João do Mundo (29 de maio até 30 de junho).

Serão cadastrados, para o benefício do adesivo “Trânsito Livre”, os moradores, proprietários de veículos, das seguintes ruas: Desembargador Trindade, Tiradentes, Major Belmiro, Paulino Raposo, Olegário Azevedo, Frei Caneca e Sebastião Donato.

As pessoas que residem em locais sem garagem (ou seja, seus veículos ficam estacionados nas vias), em ruas não listadas acima (mas que receberão a sinalização de estacionamento Zona Azul e próximos ao Parque do Povo), também poderão fazer a solicitação, que será analisada pela Gerência de Trânsito da STTP.

O cadastramento deve ser feito por meio do formulário disponibilizado no link: https://transitolivre.sttp.campinagrande.br/app_Login/.

Esse link também pode ser acessado via site da STTP (https://sttp.campinagrande.pb.gov.br/), ou por meio de link disponível na bio do perfil do Instagram da autarquia de trânsito (sttp_cg).

Para a efetivação do cadastro, os beneficiários devem preencher o “Formulário de solicitação de cadastro de morador” e anexar cópias do documento de identidade (RG ou Carteira de Habilitação), comprovante de residência (no nome do solicitante ou contrato de aluguel) e documento(s) do(s) veículo(s).

Quem fez o cadastramento em anos anteriores deve participar novamente desse processo. A solicitação será analisada pela Gerência de Trânsito da STTP. Caso o pedido seja aprovado, o cidadão será chamado pela autarquia de trânsito, onde receberá o(s) adesivo(s).

“Importante ressaltar que o adesivo trânsito livre é para os moradores adentrarem suas residências em locais com interdição. O adesivo não lhes dá direito de estacionar livremente, a não ser em casas ou prédios que não possuam garagem. Mas, para este último caso, eles devem enviar também as fotos das fachadas das residências”, explicou o superintendente da STTP, Vitor Ribeiro.

Para informações adicionais e para a solicitação do link que dá acesso ao formulário, a STTP está disponibilizando o WhatsApp Mobilidade 3341-1517.