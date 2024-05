Aberta as inscrições de fotógrafos particulares para o Casamento Coletivo 2024

A Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Cultura (Secult), vai credenciar 10 fotógrafos para a edição deste ano do Casamento Coletivo. O cadastro vai ser realizado presencialmente, na sede da Secult (localizada ao lado do Terminal de Integração), a partir das 9h da próxima quarta-feira (8 de maio), por ordem de chegada.

O credenciamento é realizado todo ano e visa dar oportunidade para que os profissionais especializados possam ser contratados pelos noivos que tiverem interesse em um serviço exclusivo, para além da cobertura fotográfica realizada pela própria Secretaria.

Devido as limitações de espaço, tendo em vista que o evento integra a programação d’O Maior São João do Mundo, o número de profissionais se limita a 10, sendo preenchido de acordo com a ordem de chegada para as inscrições. Eles devem apresentar um documento de identificação oficial, com foto, e um comprovante de residência

O prévio credenciamento é determinante para as atividades no espaço dedicado à cerimônia, que acontece na Pirâmide do Parque do Povo, em 12 de junho, véspera de Santo Antônio e Dia dos Namorados.