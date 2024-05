Governador participa da audiência pública do ODE em Campina Grande

O governador João Azevêdo entregou obras e equipamentos, simbolicamente, e assinou ordens de serviços, na tarde deste sábado (4), durante a audiência pública do Orçamento Democrático Estadual na cidade de Campina Grande, sede da 3ª região geoadministrativa, que reuniu a população de 30 municípios que integram a região da Serra da Borborema.

Na plenária, o chefe do executivo prestou contas dos mais de R$1,9 bilhão de investimentos na região e ouviu as reivindicações da população presente.

A plenária foi iniciada pelo governador com a entrega de uma série de benefícios para a região, que somam mais de 63,3 milhões de investimentos. Na área da saúde, João Azevêdo assinou autorização para a implantação da policlínica estadual de Campina Grande, no valor de R$ 24,4 milhões; projeto de construção de um centro especializado em reabilitação, em Esperança (R$ 5,7 milhões); implantação do serviço de Tomografia, ampliação do centro de diagnóstico por imagem e implantação da UTI Materna, no Hospital Geral Dr. Patrício Leal de Melo, no valor de R$ 3,9 milhões; implantação do serviço de Tomografia no Hospital das Clínicas de Campina Grande e de Taperoá – R$ 5,1 milhões; implantação do serviço de hemodinâmica do Hospital de Emergência e Trauma – R$ 2,7 milhões; reforma e adequações da nova unidade do Cedmex – R$ 1,4 milhão, além da reforma e adequações da UTI do Hospital das Clínicas e convênio para custeios do hospital Dr. Sebastião Pedrosa.

Em estradas de rodagem, o gestor assinou ordem de serviço para a execução das obras de pavimentação da PB-106, no trecho entre Galante/Ligeiro, com 10km de extensão. E também autorizou a reforma do 10⁰ Batalhão da Polícia Militar, em Campina Grande, no valor de R$ 3,2 milhões.

Na parte da educação, o chefe do executivo assinou autorização para a reforma e ampliação da ECI Hortêncio Sousa Ribeiro, em Campina Grande (R$ 7,4 milhões); ampliação da Escola Estadual Major Veneziano Vital do Rego (R$ 5,1 milhões) e ampliação da Escola José Miguel Leão, em São José da Mata (R$ 3,6 milhões); reforma de ECIT Antônio Francisco Gomes, em Santa Cecília (R$ 1,6 milhão) e reforma de Escola Estadual Everaldo Agra, em Massaranduba, no valor de R$ 1,3 milhão.

Na ocasião, João Azevêdo falou sobre a alegria e importância de mais uma vez estar na região de Campina Grande, sediando mais uma audiência do Orçamento Democrático.

“Essa é uma tarde de grande festa da democracia participativa. Como é bom participar de momentos como esse. Este instrumento se fortalece e tem uma credibilidade perante a população, e isso é de suma importância para o Governo. Essa é uma forma diferente de fazer política e que tem dado muito certo, onde municípios pequenos têm o mesmo valor que os maiores. É importante colocar em prática essa forma de governar, que faz com que outros municípios também implantem o Orçamento Democrático em suas cidades. Uma ferramenta que planeja com a população. O ODE é capaz de priorizar o que precisa ser feito. É isso que ODE faz na vida das pessoas”, disse o gestor ao abrir a plenária, saudando a todas as pessoas presentes, autoridades e aos conselheiros do ODE, por todo o trabalho voluntário que eles desenvolvem nas regiões.

A audiência, que aconteceu no ginásio do Sesc Açude Velho, registrou a presença de mais de 4.400 pessoas que escolheram como prioridades de investimentos para o próximo ano orçamentário, a educação, estradas e mobilidade e abastecimento de água.

O vice-governador Lucas Ribeiro falou sobre a importância e alegria em poder participar de mais uma audiência na região.

“Hoje a população é o ator principal dessa festa da democracia. É assim que essa política deve ser feita, conversando e dialogando olho a olho com a população. Podemos testemunhar a efetividade do que é o Orçamento Democrático. Isso mostra como funciona de verdade este instrumento. Estou muito feliz na minha terra e ainda vamos fazer muito mais por Campina e por todos os paraibanos e paraibanas”, disse Lucas Ribeiro.

Para o secretário executivo do Orçamento Democrático, Júnior Caroé, as audiências do ODE são um direito adquirido pela população.

“É uma alegria para o governo estar aqui de volta numa tarde de escuta qualificada com os que vieram da região da Borborema, do Cariri e até do Brejo. Essa é uma arena da democracia paraibana. Esse é um espaço administrativo, disponível para toda a população. Estamos muito felizes em realizar mais uma audiência aqui na região de Campina Grande, onde a população compareceu para exercer o direito de opinar e sugerir direcionamentos para os gastos públicos da região. Só podemos agradecer a cada pessoa que saiu da própria casa para vir aqui dialogar com o governo e sugerir melhorias para todos os municípios que compõem a 3ª Região”, disse o secretário, parabenizando, inclusive, o trabalho dos conselheiros do ODE pelo trabalho voluntário exercido na região.

O deputado estadual Inácio Falcão saudou ao povo da região de Campina Grande. “Para mim hoje é um momento de muita alegria em poder estar aqui mais uma vez, esse evento importante para a Borborema e toda a região.

“Temos um governo que olha para as cidades da nossa região, com interesse do bem-estar em uma sociedade que tanto já sofreu. Essa plenária é importante pelas reinvindicações que a sociedade vem fazer aqui hoje. Só podemos agradecer a toda a equipe de governo que faz o melhor possível para toda a região “, agradeceu o deputado.

Representando a bancada federal paraibana, o deputado federal Raniery Paulino falou sobre a importância e a alegria deste momento.

“Campina tem um povo bom, empreendedor. João Azevêdo tem feito uma transformação na Paraíba com obras de relevância social. Mais uma vez, parabéns por essa metodologia. Muitos vêm agradecer e outros tantos para reivindicar. A nossa bancada federal está unida com o Governo da Paraíba. Estamos juntos”, disse o parlamentar.

O presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino, agradeceu pela oportunidade e pela parceria entre o Governo e a Casa Legislativa.

“É um prazer e uma alegria estar dividindo esse momento especial para a vida democrática da Paraíba, para a gestão pública e para o povo paraibano. Que este governo possa sempre fazer mais e melhor para toda a Paraíba, com investimentos nunca vistos aqui antes. Quero parabenizar a toda a equipe de governo pela condução das audiências e sucesso no desenvolvimento dessa ferramenta. Esse é um momento de maior importância para a democracia paraibana “, disse o presidente da AL.

Também participaram da audiência os deputados estaduais Wilson Filho, João Gonçalves, Silvia Benjamim e João Paulo; o secretário de estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, Gilmar Martins; o secretário de Governo, Deusdete Queiroga; o secretário de Estado da Comunicação, Nonato Bandeira; o chefe de Gabinete do governador, Ronaldo Guerra; a primeira dama Ana Lins, além de prefeitos, equipe de auxiliares e técnicos do governo.

Prestação de contas

Durante a audiência do ODE, o governador João Azevêdo apresentou à plenária os últimos investimentos executados em toda a 3ª região, que somam mais de R$ 1,9 bilhão, e destacou algumas delas, como na área da educação, primeira prioridade eleita no ciclo anterior – R$ 3,9 milhões em convênios com municípios; R$ 14,2 milhões em mobiliários; R$ 11 milhões em transporte escolar; R$ 3,2 milhões na aquisição de novos aparelhos de ar-condicionado; R$ 4,3 milhões no programa alimentar; reforma de 21 escolas; entre outros.

Na área da saúde, segunda prioridade eleita ano passado, foram investidos, por exemplo, mais de R$ 49 milhões em modernização e aprimoramento da infraestrutura hospitalar; mais de R$ 13 milhões em convênios para custeios de serviços de saúde; mais de R$ 3,5 milhões em aquisição de equipamentos e mobiliários; entre outros.

E em agricultura familiar, terceira prioridade eleita, os investimentos foram de mais de R$ 19,9 milhões em abastecimento de água; R$ 4,5 milhões em infraestrutura hídrica rural; e mais de R$ 29,4 milhões em novas obras que estão a iniciar na área.

João Azevêdo ainda apresentou investimentos na área da segurança pública, recursos hídricos, desenvolvimento humano, habitação, agricultura familiar, cultura, esporte e lazer, entre outras.

Site de votação

A votação das prioridades continua no site votacaoode.pv.gov.br, no qual a pessoa pode escolher até três ações, obras e/ou serviços que gostaria que fossem implementadas em suas respectivas regiões, e ainda, ao se cadastrar, também haverá a opção para se inscrever no programa “Nota Cidadã” e concorrer a prêmios.

Confira o calendário das próximas audiências

Cajazeiras (10 de maio), Sousa (11 de maio), Guarabira (16 de maio), Mamanguape (17 de maio), Catolé do Rocha (31 de maio), Pombal (1 de junho), Patos (7 de junho), Monteiro (8 de junho), Itaporanga (14 de junho), Princesa Isabel (15 de junho), Juazeirinho (5 de julho), Pilar (6 de julho), Itabaiana (12 de julho) e João Pessoa (13 de julho).

Feira de Serviços

Em parceria com várias secretarias e órgãos do Governo, o Orçamento Democrático está promovendo nos dias e locais próximos das audiências o programa “Cidadania Democrática”, com a oferta de diversos serviços, a exemplo da Secretaria da Saúde, uma das principais nesta ação.

A feira de serviços ainda dispõe de outras atividades para toda a população e funciona das 9 às 14h.