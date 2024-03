Procon de Campina Grande realiza pesquisa de preços de repelente

Com o avanço da epidemia de Dengue em Campina Grande, o Procon Municipal divulgou nesta sexta-feira, dia 1º de março, uma Pesquisa de Preço dos Repelentes.

No estudo, o preço mais baixo do produto foi de R$ 10,00, tipo spray, comercializado pela Farmácia Caluete (Rua Prof. Maria Augusta Mendonça 542, Bodocongó).

Já a Farmácia Pague Menos (Praça da Bandeira, 114 – Centro, vende o produto na forma de loção ao preço de R$ 14,49, enquanto a Brasil Farma (Rua Agrônomo João Maurício Medeiros, 333 – Monte Santo, vende repelente em loção ao preço de R$ 14,99.

A coleta de dados da Pesquisa de Preço dos Repelentes foi realizada nessa quinta-feira, 29, em 18 estabelecimentos comerciais em 10 bairros do Município.

Na pesquisa foram consideradas três (03) marcas de repelentes em loção, são elas: Baruel Kids, OFF! Kids e OFF! Family; e (02) marcas de repelentes em spray: OFF! Longa duração e Xô Inseto.

De acordo o estudo, dependendo da marca e do estabelecimento o consumidor pode economizar até R$ 17,00 na aquisição do repelente em loção.

Já para o repelente em spray a economia pode chegar a R$ 20,00. Detalhes da variação de preços e do endereço dos estabelecimentos que praticam os menores preços podem ser conferidos aqui.

Loção – O preço, em média, do repelente Loção Baruel Kids é de R$ 15,49. Existe uma variação percentual de 48,04% entre o menor e o maior valor encontrado.

O mesmo pode ser comprado em uma faixa de preços que varia de R$ 12,49 a R$ 18,49. Se pesquisar, o consumidor pode economizar até R$ 6,00 na compra do produto.

O produto OFF! Kids tem o preço médio de R$ 20,13. Foi visto uma variação percentual de 72,78% entre o menor e o maior valor encontrado.

A mesma pode ser comprada em uma faixa de preços que variam de R$ 14,99 a R$25,90. O consumidor pode economizar até R$ 11,00 na hora da compra.

Já no produto OFF! Family, também em loção, o preço médio é de R$ 22,53. Existe uma variação percentual de 113,41% entre o menor e o maior valor encontrado.

O mesmo pode ser comprado em uma faixa de preços que varia de R$ 14,99 a R$ 31,99. Ou seja, o consumidor que pesquisa pode ter uma economia de até R$ 17,00 na compra do produto.

Com relação aos preços do repelente spray, o OFF! Longa duração apresentou o preço médio de R$ 27,37. Foi visto uma variação percentual de 117,72% entre o menor e o maior valor encontrado. A mesma pode ser comprada em uma faixa de preços que variam de R$ 16,99 a R$36,99.

O consumidor pode economizar até R$ 20,00 na hora da compra. No produto Xô Inseto Spray, o preço médio é de R$ 14,63. Existe uma variação percentual de 99,90% entre o menor e o maior valor encontrado.

O mesmo pode ser comprado em uma faixa de preços que varia de R$ 10,00 a R$ 19,99. Ou seja, o consumidor que pesquisa pode ter uma economia de até R$ 10,00 na compra do produto dependendo de uma boa pesquisa de preços.