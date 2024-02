Prefeitura de Campina Grande confirma pagamento dos servidores

A Prefeitura de Campina Grande confirmou para esta quinta-feira (29) o pagamento dos salários para os servidores efetivos, assim como também para os servidores comissionados e também inativos e pensionistas que recebem através do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais, o Ipsem.

Os salários serão creditados nas contas dos servidores no decorrer do dia. Mais uma vez a gestão cumpre compromisso assumido desde o início do mandato do prefeito Bruno Cunha Lima, no sentido de efetivar o pagamento dentro do mês trabalhado.

A quitação da folha de pagamento dos servidores efetivos e inativos do município também representa um importante acréscimo de recursos na economia campinense.

Contratados

Com relação ao pagamento dos servidores contratados, como também está estabelecido dentro do cronograma, os pagamentos serão efetuados até o próximo dia 10 de março, como vem acontecendo normalmente todos os meses.