“Nossa cidade aguarda o ano todo esse momento que vamos começar mais uma vez a viver, que é a preparação para o nosso São João”, afirmou o deputado federal Hugo Motta (Rep), durante lançamento da grade oficial do São João de Patos 2024.

Na ocasião, Motta elogiou a gestão do prefeito Nabor Wanderley (Rep) por anunciar antecipadamente as atrações, proporcionando, em sua visão, que a população comece a colher os frutos positivos do evento a partir de agora.

“[É] importante para nossa cultura, para garantir o momento de confraternização, mas também sabemos o quanto esse evento é importante para a economia da cidade”, completou.

Confira em vídeo a fala na íntegra: