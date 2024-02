Prefeitura de Campina Grande inaugura Policlínica da Bela Vista

A Prefeitura de Campina Grande entregou na noite desta terça-feira, 27, a obra de requalificação do antigo Centro de Saúde da Bela Vista, que agora passa a se chamar Policlínica da Bela Vista Dr. Josivan Estevão da Silva. A Policlínica vai beneficiar mais de 70 mil pessoas na cidade.

O antigo Centro de Saúde funcionava de forma precária em um prédio com estrutura antiga onde os atendimentos eram suspensos sempre que chovia por causa de grandes infiltrações. A parte estrutural foi toda recuperada, novos espaços foram abertos, requalificados e reabertos.

A Policlínica da Bela Vista passa a contar com consultórios médicos, salas de enfermagem, salas de procedimentos, de curativos e de troca de sonda, farmácia, sala de imunização, um grande consultório odontológico, recepção, triagem, almoxarifado, administrativo e um setor de fisioterapia com três salas e equipamentos novos. Todas as salas são climatizadas com aparelhos de ar-condicionado.

A Policlínica vai contar com atendimento de pelo menos dez tipos de especialidade. Além disso, durante a reforma do prédio, a Secretaria Municipal de Saúde abriu uma Unidade Básica de Saúde na mesma rua para atender à população. Com o retorno da Policlínica, a Prefeitura de Campina Grande vai manter a UBS aberta. Ou seja, o bairro ganhou a requalificação da Policlínica e uma nova unidade.

“Sabemos que é uma região que tem muitos idosos, que precisa desse cuidado de realização de exames, consultas, fisioterapia, psicologia, odontologia e a Policlínica vai entregar tudo isso e muito mais”, disse o prefeito Bruno Cunha Lima.

Um dos principais articuladores no processo foi o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Marinaldo Cardoso, que esteve presente na solenidade de reinauguração do serviço. Estiveram presentes também os vereadores Aldo Cabral, Rui da Ceasa, Fabiana Gomes, o secretário de Saúde, Carlos Dunga Júnior; a secretária adjunta, Carol Gomes; o secretário de Esportes, Juventude e Lazer, Cledson Rodrigues (Dinho Papaléguas); entre outros auxiliares da gestão municipal.

Homenageado

A Policlínica recebeu o nome do Dr. Josivan Estevão da Silva, que foi médico da unidade e que morava em frente ao local. Antes de se formar em medicina e atuar no antigo Centro de Saúde da Bela Vista, Josivan chegou a trabalhar no local como recepcionista e depois retornou como médico.

A viúva de Dr. Josivan é enfermeira da Policlínica há 12 anos e conheceu o esposo no Centro de Saúde quando ele ainda era recepcionista. Eles se casaram, tiveram três filhos e passaram a morar na frente do serviço. “Todos os dias quando eu abrir a janela agora, vou ver a homenagem a Josivan. A nossa história de amor, que começou no Centro de Saúde, continua agora com a Policlínica”, disse Mísia Estevão.