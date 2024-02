Casa explode após vazamento de gás em Esperança

Uma explosão ocorreu na tarde desta terça-feira (27) em uma casa localizada no centro da cidade de Esperança, Agreste da Paraíba. Segundo relatos fornecidos pelo Corpo de Bombeiros, o acidente foi desencadeado por um vazamento de gás.

O impacto da explosão foi tão significativo que resultou no desabamento das paredes e do portão da frente da residência, deixando-os completamente destruídos. O proprietário da casa, que estava presente no momento da explosão, acabou sofrendo queimaduras nas mãos e no rosto como consequência do incidente.

Morando sozinho na residência, o homem foi prontamente socorrido e encaminhado para o Hospital de Esperança, onde recebeu os primeiros atendimentos. Contudo, devido à gravidade de seus ferimentos, está prevista sua transferência para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande.

Até o momento, não há informações sobre outras possíveis vítimas envolvidas no incidente.

