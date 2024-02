Prefeitura de CG detalha os equipamentos que serão entregues no Parque Evaldo Cruz

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Obras (Secob), confirmou nesta terça-feira, 27, que a primeira etapa da obra de revitalização e requalificação do Parque Evaldo Cruz será entregue à população em maio.

Conforme o cronograma, trata-se da interligação do Parque do Povo ao Parque do Açude Novo. Para isso, as equipes que estão à frente da obra da ponte começarão nos próximos dias a trabalhar em três turnos, além dos sábados.

Com um investimento de R$ 30 milhões, a requalificação ampliará o espaço do Parque do Povo para os eventos realizados no Município, incluindo O Maior São João do Mundo.

Além disso, o Açude Novo será revitalizado com novas estruturas, a exemplo da quadra poliesportiva, ciclovia, pista de skate e de cooper, playground, espaço pet, lanchonetes, estacionamento, lojas e banheiros com acessibilidade.

Confira os equipamentos da obra que serão entregues nesta primeira etapa:

Ponte: Pensada com o objetivo de integrar e interligar o Parque do Povo ao Açude Novo, garantindo mais mobilidade e enriquecendo o espaço, com uma área maior e mais atrativa para visitação, incluindo em sua estrutura um mirante.

Essa parte já está com as etapas de fundação e a concretagem das peças pré-moldadas (vigas) e pilares concluídas. No momento, a equipe se prepara para a montagem das vigas sob a estrututura de pilares, abrindo o caminho para a finalização do projeto.

Pátio Coberto: Criado para receber diversos tipos de eventos ao longo de todo o ano. E no Maior São João do Mundo, será o ponto de encontro das quadrilhas juninas que se apresentarão nos festejos. O espaço contará ainda com uma arquibancada, para melhor acomodação do público. O pátio está com sua estrutura finalizada e, nos próximos dias, será iniciada a execução do piso.

Obelisco: Símbolo e cartão postal de Campina Grande, o monumento passou por uma recuperação e tratamento da sua estrutura, que contou com lixamento, lavagem, impermeabilização e pintura. Todo esse processo já foi concluído.

As estruturas propostas no projeto desenvolvido pela Secretaria de Planejamento não têm apenas a finalidade de proporcionar acesso ao parque, respeitando as diferenças, sejam elas temporárias ou definitivas, mas também serão um ponto de encontro para as pessoas.

As escadarias e rampas estão entre as árvores já existentes no parque, contando com a inclusão de bancos e iluminação no período noturno.

As escadarias ficarão ao lado esquerdo e direito da ponte; uma parte já está finalizada e outra está em execução. Do alto, os visitantes poderão contemplar o parque e seus espaços.

Gradil: Sabendo da necessidade de organização e segurança de um espaço pensado com muito carinho para a população desfrutar durante todo o ano, o parque terá a inclusão de grades metálicas em suas delimitações.

Isso proporcionará aos usuários maior segurança em seu interior, além de preservar o bem público e os equipamentos instalados. O gradil está em fase de fabricação e será instalado parcialmente no perímetro antes do período do São João.

Iluminação em LED: Assim como vários bairros, parques e praças da cidade já foram contemplados com esse investimento, o Parque Evaldo Cruz também contará com iluminação em LED, garantindo mais segurança e bem-estar à população.

Os postes já estão sendo fabricados e, em breve, iniciarão as instalações de forma parcial na primeira parte, que será entregue em maio.