Veneziano constata evolução da duplicação da BR 230 em Campina Grande

O Vice-Presidente do Senado Federal, Senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) esteve neste final de semana participando de mais uma inspeção às obras de duplicação da BR 230, em seu primeiro trecho, que vai da Alça Sudoeste até a Praça do Meio do Mundo, na Comunidade Farinha.

Ele esteve ao lado do engenheiro Hilário Gomes Neto, gerente de contrato do consórcio de empresas que atuam na obra, e dos operários que trabalham na duplicação.

Veneziano pôde constatar a evolução do cronograma da obra, que já contempla a construção do seu segundo viaduto, na confluência da BR 230, na Alça Sudoeste, com a Avenida Juscelino Kubitschek.

Ele lembrou que o local mereceu atenção especial do projeto, em função do grande fluxo de veículos acessando os bairros localizados próximos e da quantidade de moradias, em ambos os lados da BR.

“Nós estamos exatamente neste que é um ponto extremante sensível, que é a JK. De um lado e do outro, temos densas populações, como a Catingueira, Bairro das Cidades, e um dos mais graves problemas existentes é exatamente o que nós verificávamos ao longo da história, em face ao trânsito, o deslocamento, isso foi aumentando e gerando os desconfortos que nós bem identificamos. Mas, graças a Deus, a gente está vendo a obra sendo executada e evoluindo”, destacou Veneziano.

O engenheiro Hilário Gomes Neto, Gerente de Contrato do consórcio de empresas que atuam na obra, agradeceu a Veneziano o fato de ele estar sempre preocupado com o cumprimento do cronograma, atuando sempre, em Brasília e na Paraíba, para que nada falte à obra; e garantindo os recursos necessários à sua execução.

“Com a ajuda do Senador, como sempre, a gente tem avançado nos desafios e, com certeza, nós vamos conseguir cumprir esses cronogramas.”, destacou Neto.

“Como de costume estamos aqui fazendo a visita e, como de costume, graças a Deus com o sentimento de quem sai com a tranquilidade de ver a obra sendo muito desenvolta, posta em prática, aqui ao lado dos meus companheiros, responsáveis por acompanhar a execução os trabalhos, engenheiros da obra de duplicação da BR 230”, finalizou Veneziano.