Paraíba: governador em exercício lança calendário de feiras de agronegócios

O governador em exercício da Paraíba, Lucas Ribeiro, lançou, na manhã desta segunda-feira (26), o calendário do circuito anual de feiras de agronegócios no estado. O evento aconteceu no Parque de Exposições Henrique Vieira de Melo, em João Pessoa. Ao todo, serão 31 eventos, a serem realizados entre os meses de março e dezembro, em várias cidades da Paraíba.

Na ocasião, Lucas Ribeiro destacou a importância da iniciativa para o setor agropecuário paraibano. “As feiras são fundamentais para os nossos produtores, oferecendo a oportunidade não só de comercializar seus produtos, mas também de adquirir conhecimento e tecnologias que contribuem para a melhoria da qualidade e da eficiência da produção. É um passo importante no sentido de valorizar e fortalecer esse setor como um dos pilares da economia da Paraíba”, pontuou.

Para o secretário de Agricultura e Pesca, Joaquim Hugo, o lançamento do calendário representa um avanço para a economia rural da Paraíba. “Este calendário é uma estratégia para dinamizar nosso agronegócio, aproximando produtores, investidores e consumidores. Estamos criando um ambiente propício para o crescimento, a inovação e a sustentabilidade no campo, e temos certeza que nesse ano, o circuito estadual de feiras será de ainda mais sucesso”, disse.

Por sua vez, o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária da Paraíba (Faepa), Mário Borba, expressou otimismo quanto ao crescimento e contribuição do setor agropecuário para o desenvolvimento do estado. “Vivemos um momento único na Paraíba, que reflete a força e a determinação do setor agropecuário em impulsionar o desenvolvimento regional”, destacou.

Representando os prefeitos da Paraíba, Geraldo Moura, gestor de Soledade, destacou a importância da iniciativa, voltada para o desenvolvimento econômico local. “É uma grande oportunidade para expormos nossos produtos, envolvendo todas as cidades da Paraíba nesse projeto de desenvolvimento para gerar emprego, renda e fortalecer as cidades”, afirmou.

A iniciativa é realizada pelo Governo do Estado da Paraíba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento da Agropecuária e Pesca (Sedap), e conta com a parceria da Federação da Agricultura e Pecuária da Paraíba (Faepa/Senar), Associação Paraibana dos Criadores de Caprinos e Ovinos (Apacco) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Estiveram presentes no evento o deputado federal Raniery Paulino; o deputado estadual João Gonçalves; o vice-prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra; o secretário de Agricultura e Pesca da Paraíba, Joaquim Hugo; o presidente da Faepa/Senar, Mário Borba; o superintendente do Senar Paraíba, Sérgio Martins; o presidente da Apacco, Júnior Nóbrega, além de prefeitos, produtores rurais e empresários do setor.

Confira aqui o calendário das feiras