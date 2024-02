A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) coleta resíduos sólidos diariamente. Mas ainda há pessoas que descartam nas ruas materiais como embalagens de alimentos, resíduos orgânicos e até itens de médio porte, como eletrônicos, colchões, geladeiras e sofás. Contudo, com o descarte irregular, os resíduos podem ser transportados pela água das chuvas e obstruir galerias e canais.

Conforme o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, a Autarquia faz um trabalho permanente de prevenção de obstrução do sistema de drenagem, por meio da equipe aquática, com a limpeza de canais, calhas, canaletas e valas durante o ano todo, por toda João Pessoa. O serviço é em apoio à Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil.

“Nossa equipe retira o excesso de vegetação dos canais para evitar que impeça a passagem da água, além de diversos tipos de resíduos que são despejados irregularmente, como plásticos, embalagens de comida e até mesmo mobiliário. Contamos com o apoio da população na abstenção desse tipo de conduta ilícita”, comenta Ricardo Veloso.

Ele destaca que é importante a população descartar os resíduos domiciliares em horário próximo à passagem do caminhão compactador da Emlur, para evitar que as sacolas sejam rasgadas e os resíduos espalhados. “Se chover, os resíduos são transportados pela água, podendo causar pontos de alagamento”.

Nesta semana, a equipe aquática da Emlur está realizando os serviços no canal do Parque Parahyba 2 (Bessa). O monitor da equipe, Joseilton Silva, destaca que os agentes já retiraram diversos tipos de materiais descartáveis do local.

Cata-Treco – A Emlur oferece à população de João Pessoa a coleta de mobiliário, eletrônicos e eletrodomésticos, em domicílio. Por meio do serviço gratuito, Cata-Treco, a Emlur evita o descarte irregular de materiais de médio porte no meio ambiente. O Cata-Treco coleta materiais que podem ser reaproveitados para doação, como mesa, cama, geladeira ou TV.

Conforme o Código de Posturas do Município de João Pessoa (Lei Complementar nº 7/ 1995), o descarte de resíduos em vias ou terrenos de João Pessoa é uma conduta ilícita e punível com aplicação de multa. A punição para a prática é a aplicação de multa de 400 unidades fiscais de referência (Ufir), o que corresponde ao valor de R$ 19.044.

A população pode denunciar o descarte irregular de resíduos e solicitar o serviço do Cata-Treco pelos telefones 3213 4237 e 3213 4238 e pelo aplicativo João Pessoa na Palma da Mão. Outra opção é pelo site da Prefeitura de João Pessoa, na plataforma Prefeitura Conectada, no endereço https://joaopessoa.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=10