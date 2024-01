As ações e obras voltadas ao incentivo e à interiorização do turismo executadas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico e a Empresa Paraibana de Turismo (PBTur), vêm fortalecendo o setor e conquistando ganhos que vão da ampliação da malha área até a projeção nacional de destinos turísticos.

Recentemente, Campina Grande despontou em pesquisa do Ministério do Turismo (MTur) entre os 15 destinos mais balados do país que os brasileiros têm o maior interesse em visitar em 2024.

No ranking do levantamento Tendências de Turismo – Comportamento da População Brasileira, realizado pelo Ministério do Turismo, a Rainha da Borborema figura com o mesmo percentual de citação de lugares tradicionais como Manaus (AM) e da Ilha do Marajó (PA) e na lista entre os seguintes destinos: Fernando Noronha (PE),Monte Roraima (RR), Foz do Iguaçu (PR), ⁠Rio de Janeiro (RJ), ⁠Bonito (MS), ⁠Maragogi (AL), ⁠Lençóis Maranhenses (MA), ⁠Salvador (BA), ⁠Alter do Chão (PA), Jalapão (TÔ), Florianópolis (SC) e ⁠Chapada dos Veadeiros (GO).

Com ações como iniciativas de incentivo fiscal, obras de infraestrutura e intensificação da promoção nacional e internacional dos festejos juninos do estado, com o protagonismo de Campina Grande, cidade sede do Maior São João do Mundo, além da construção do Centro de Convenções, Campina ganhou um hub regional da Azul Linhas Aéreas no Aeroporto João Suassuna, novos voos e registrou aumento de 70% no fluxo de passageiros no intervalo de apenas um ano.

O vice-governador Lucas Ribeiro comentou sobre a importância das ações do Governo do Estado, ressaltando a construção do Centro de Convenções de Campina Grande.

“Na base do desenvolvimento que assistimos estão ações estratégicas do governo que, somadas, resultam em desempenhos positivos. Dentro deste contexto, o Centro de Convenções de Campina dará o suporte necessário ao crescimento ainda mais acelerado do turismo e da economia de toda a região.”

A secretária de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico, Rosália Lucas, comemorou o destaque.

“Nestes resultados constatamos o fruto do trabalho desenvolvido ao longo de todo ano junto aos segmentos turísticos, com a realização de campanhas e qualificação de agentes de viagens, além da criação do Paraíbe-se, que tem Campina Grande como indutora de um roteiro integrado aos municípios do Agreste, Brejo e Cariri. Vamos intensificar o trabalho junto ao trade turístico, fortalecendo a vocação que Campina Grande tem e a excelente infraestrutura da rede hoteleira, restaurantes, museus e sua referência tecnológica e cultural”.