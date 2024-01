Definida nova tarifa de ônibus em João Pessoa; veja detalhes

O Conselho Municipal de Mobilidade Urbana (CMMU) se reuniu, na tarde desta sexta-feira (26), na sede da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP), para discutir assuntos relacionados ao transporte público e ao trânsito da cidade.

Durante o encontro também foi avaliada a planilha de custos da operacionalidade dos ônibus, resultando na votação do novo valor da tarifa.

Após votação, o valor de R$ 4,90 foi aprovado por 12 votos a favor e um contra, passando a valer a partir deste domingo (28). Durante a reunião, ainda foram definidas melhorias na prestação do serviço do transporte público para a população, ficando acordado colocar em operação neste ano mais 35 novos ônibus.

Os membros do Conselho avaliaram o reajuste na tarifa levando em consideração aspectos como: inflação do preço do óleo diesel, dissídio coletivo dos trabalhadores do sistema (motoristas, fiscais, entre outros) e, ainda, custos operacionais, como por exemplo, rodagem, manutenção, peças e acessórios.

“Tivemos mais um momento de diálogo, com participação e voz ativa de todos os membros do CMMU. Foi um momento importante de avaliação do que vem sendo feito e sobre o que projetamos para 2024, visando sempre a melhoria na qualidade da prestação dos serviços ofertados a população. Sobre a nova tarifa, foi uma votação justa, onde todos os aspectos foram levados em consideração e o reajuste foi aprovado”, explicou Expedito Filho, superintendente de mobilidade urbana e presidente do CMMU.

Entre os investimentos já realizados no setor, propostos no último ano, estão: renovação da frota, onde foram incluídos 62 ônibus novos e 40 seminovos, além de 20 “Geladinhos” – veículos modernos e menos poluentes, com ar-condicionado, wi-fi e poltronas acolchoadas. Também foi entregue a população da Zona Sul o novo Terminal de Integração do Valentina Figueiredo.

Antes da reunião do Conselho, os membros fizeram uma visita técnica à nova estrutura do Centro Operacional de Trânsito e Transporte (COTT).

CMMU – O Conselho de Mobilidade Urbana de João Pessoa é formado por representantes da Semob-JP; Secretaria de Planejamento (Seplan); Secretaria de Infraestrutura (Seinfra); Secretaria de Meio Ambiente (Semam); Secretaria de Educação e Cultura (Sedec) e Secretaria Executiva da Participação Popular (SEPP). Também integram o Conselho a Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP); Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes Urbanos de Passageiros de João Pessoa; Junta Governativa do Sindicato dos Motoristas; Sindicato de Transportes Urbanos de João Pessoa (Sintur); Diretório Central dos Estudantes da UFPB (DCE/UFPB); Conselho Universitário de Carteiras (CUC); representante universitário da rede privada; Conselho Metropolitano de Carteiras de Estudantes (CMCE); e representante secundarista da rede pública e privada.