Coordenadora explica processo de arborização no novo Parque Açude Novo

As obras de revitalização do Parque Evaldo Cruz (Açude Novo), em Campina Grande, seguem a todo vapor. A ação visa dar uma nova roupagem ao açude, um sonho antigo da população, bem como interligar o local ao Parque do Povo.

Para isso, foi necessário a retirada de algumas espécies de plantas que, segundo Lilian Ribeiro, coordenadora do Meio Ambiente da cidade, não causaram prejuízos, pois as árvores estão sendo replantadas.

Lilian esteve nesta sexta-feira (26) na Rádio Caturité FM, onde conversou com a reportagem do Jornal da Manhã e deu detalhes sobre a arborização e o projeto ambiental do parque.

– O Açude Novo está com as obras avançadas e estamos muito felizes com isso. A nossa equipe está lá rotineiramente de acordo com as construções do projeto para realizar o transplante das árvores, mostrando que estamos, sim, levando a sério a questão ambiental. A gente sempre divulga as ações nas redes sociais. Temos árvores sendo replantadas e algumas que precisaram se adaptar ao projeto. A pista de caminhada, por exemplo, vai contornar algumas árvores. Estamos engajados nessa questão de preservação e tudo está sendo acompanhado pelo Ministério Público – ressaltou.

Confira no vídeo.

*vídeo – paraibaonline