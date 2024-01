Prefeito destaca novos voos para João Pessoa

João Pessoa vive um grande momento no turismo, e não só por suas belezas e encantos. A ação do poder público, seja na divulgação da cidade ou na realização de eventos como o Réveillon, Forró Verão e o Salão do Artesanato, impulsionaram a ocupação máxima da rede hoteleira e estão fortalecendo o segmento.

Tanto que a empresa aérea Azul lançou, nesta terça-feira (23), o Nordestur, com novos voos para a cidade – evento que o prefeito Cícero Lucena disse consolidar o trabalho em parceria da Prefeitura com o Governo do Estado.

“É mais um ato onde a gente tem trabalhado juntos. Sempre digo que nós estamos avançando cada vez mais, não só na preocupação e na solução da mobilidade urbana, bem como na Educação, na Saúde, no Desenvolvimento Econômico que o Turismo consolida na nossa cidade. Com a oportunidade de novos investimentos, de mais empregos sendo gerados, melhor distribuição de renda e, sem dúvida nenhuma, para segurar esse crescimento e essa demanda que existe hoje, em favor de conhecer, de voltar ou mesmo de morar na cidade de João Pessoa”, afirmou o prefeito.

O vice-governador Lucas Ribeiro comemorou a operação, adiantou que a Azul terá até aeronave temática, envelopada com referências da Paraíba e atribuiu os novos voos às medidas de governo e aos parceiros envolvidos.

“Isso só acontece porque nós temos parceiros e aqui, através da Azul Viagem, eu cumprimento todos vocês que fazem parte do training turístico, porque são vocês que fazem também isso acontecer. Eu não tenho dúvida que essa parceria tem contribuído muito para que esse momento acontecesse, Prefeitura e Estado fazendo um trabalho em conjunto”, afirmou.

Já o vice-prefeito Leo Bezerra reforçou que a cidade está lotada, vivendo períodos longos de alta estação por conta dos atrativos. “Os nossos grandes eventos aqui já mostram isso. A cidade está lotada, as pessoas buscam a terceira cidade mais procurada hoje do Brasil. As pessoas veem João Pessoa hoje como a queridinha, a queridinha do mar. Muito feliz em saber que nós estamos trabalhando justamente para isso, para trazer conforto aos turistas, mas principalmente para quem mora aqui”, enfatizou.

Operação – Os novos voos não estão na malha tradicional da companhia aérea: Goiânia, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto. De acordo com Daniel Bicudo, diretor de marketing da Azul, essa operação representa um crescimento de 70% da companhia no destino Paraíba e uma prospecção de 48 mil assentos.

“Tenho certeza que aqui eles vão performar muito bem e a gente vai conseguir mantê-los. Tem Goiânia, que apesar de estar agora na alta temporada de janeiro como voo origem, ela não estava em julho do ano passado. Então, a gente tem três novas origens – Goiânia, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto – agora no mês de julho para a cidade de João Pessoa”, explicou.

Cidade preparada para receber o visitante – Turismo também tem relação com o cuidado com a cidade, sua infraestrutura, serviços, e tudo que faça com que o visitante sinta-se bem acolhido. Esse conjunto de ações, o dever de casa, a Prefeitura vem fazendo bem, segundo Daniel Rodrigues, secretário de Turismo da Capital.

“A Prefeitura e o Governo do Estado trabalham muito no fortalecimento promocional. E a Prefeitura na sua parte apoia também na promoção, mas a sua maior tarefa, vamos dizer assim, é cuidar da infraestrutura da cidade, da limpeza, da mobilidade urbana, da rua calçada e asfaltada, da confecção do Centro de Apoio ao Turista, por exemplo”, explicou.

O presidente da Empresa Paraibana de Turismo (PBtur), Ferdinando Lucena, disse que, com a ampliação da malha viária, novas possibilidades se abrem para a ampliação do fluxo de visitantes, não apenas na alta, mas também em períodos de baixa demanda.

“Isso é fruto desse processo de ampliação das estratégias e de promoção e divulgação do destino Paraíba que nós estamos promovendo desde 2023 – e isso tem repercutido muito no mercado nacional e o nosso trabalho, por determinação do governador João Azevedo, é exatamente fazer com que a gente possa ampliar esses voos”, afirmou.