Paraíba registra primeira doação de coração de 2024

A Central Estadual de Transplantes registrou, na noite dessa segunda-feira (22), no Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, em João Pessoa, a primeira doação de coração de 2024.

De acordo com a unidade, o órgão doado foi de um paciente de 19 anos, que estava internado na unidade desde o último sábado (20), vítima de um hematoma subdural (acúmulo de sangue entre o cérebro e uma membrana que cobre o cérebro chamada dura-máter) associado a um traumatismo cranianoencefálico (lesão cerebral).

Além do coração, a família do doador também autorizou a doação do fígado, dos rins e das córneas. Com o ato vão ser beneficiados seis pacientes com falência em órgãos que já aguardavam na lista de espera.

Recebeu o coração um paraibano de 64 anos, o fígado foi encaminhado para um homem de 72 anos, o rim esquerdo vai retirar da hemodiálise uma mulher de 39 anos, e o rim direito foi o único órgão levado para fora do estado, tendo como receptora uma mulher de 66 anos, do estado do Ceará. As córneas foram encaminhadas para o Banco de Olhos.

De acordo com a diretora da Central de Transplantes, Rafaela Dias, através desta doação, agora quatro pessoas aguardam na lista de espera por um coração no estado.

“Com o ‘sim’ dessa família que permitiu a doação dos órgãos de seu ente querido, em meio a dor do luto, o gesto ajudou a transformar a vida de pacientes e familiares que todos os dias viviam a esperança de ter uma nova chance e melhor qualidade de vida,” destaca.

Em 2023, a Central contabilizou a doação de nove corações, tendo sete transplantes sido realizados na Paraíba. No último ano, a Paraíba registrou um aumento no número de doadores efetivos em mais de 14%, saindo de 34, em 2022, para 39 em 2023.