As intensas chuvas que caíram no final de semana na região do Cariri paraibano proporcionaram um aporte d´água no Açude Epitácio Pessoa (Boqueirão).

De acordo com os dados do Dnocs, que monitora o manancial, houve um acréscimo de 17 centímetros d´água, o que corresponde a 3.756.066 metros cúbicos ao longo deste ano.

´Boqueirão´ começou a semana com 174 milhões 566 mil m³, o que equivale a 37,42% de sua cota máxima.