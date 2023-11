Leia os destaques deste domingo no Paraibaonline

Confira a seguir as notícias que foram destaque neste domingo no noticiário do Paraibaonline.

Vidro desaba de fachada de shopping em Campina Grande e mata mulher

https://paraibaonline.com.br/policial/2023/11/26/vidro-desaba-de-fachada-de-shopping-em-campina-grande-e-mata-mulher/

Especial: exames ajudam a dar diagnóstico mais preciso de Alzheimer e Parkinson

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2023/11/26/especial-exames-ajudam-a-dar-diagnostico-mais-preciso-de-alzheimer-e-parkinson/

Sine dispõe de 186 vagas de trabalho em João Pessoa nesta segunda

https://paraibaonline.com.br/concurso-e-emprego/2023/11/26/sine-dispoe-de-186-vagas-de-trabalho-em-joao-pessoa-nesta-segunda/

Palmeiras busca empate com Fortaleza e mantém liderança

https://paraibaonline.com.br/esportes/palmeiras-busca-empate-com-fortaleza-e-mantem-lideranca/

Flamengo vence América-MG e cola na liderança do Brasileirão

https://paraibaonline.com.br/esportes/flamengo-vence-america-mg-e-cola-na-lideranca-do-brasileirao/

Atlético-MG massacra Grêmio e embola briga pelo título

https://paraibaonline.com.br/esportes/atletico-mg-massacra-gremio-e-embola-briga-pelo-titulo/

Botafogo leva empate no fim e perde chance de voltar a ser líder

https://paraibaonline.com.br/esportes/botafogo-leva-empate-no-fim-e-perde-chance-de-voltar-a-ser-lider/

Brasil quebra recordes e faz campanha histórica no Parapan

https://paraibaonline.com.br/esportes/brasil-quebra-recordes-e-faz-campanha-historica-no-parapan/

Entenda a origem do Hamas, grupo islâmico que controla Gaza

https://paraibaonline.com.br/brasil/2023/11/26/entenda-a-origem-do-hamas-grupo-islamico-que-controla-gaza/

Regina Amorim: O artesanato tradicional guarda a memória de saberes

https://paraibaonline.com.br/blogs-e-colunas/o-artesanato-tradicional-guarda-a-memoria-de-saberes/

Cartões de crédito bancários serão unificados

https://paraibaonline.com.br/tecnologia/2023/11/26/cartoes-de-credito-bancarios-serao-unificados/

Oposição campinense se reúne após retotalização dos votos

https://paraibaonline.com.br/politica/2023/11/26/oposicao-campinense-se-reune-apos-retotalizacao-dos-votos/

Ana Hickmann: “Ele (marido) não me soltava, fiquei com medo”

https://paraibaonline.com.br/brasil/2023/11/26/ana-hickmann-ele-marido-nao-me-soltava-fiquei-com-medo/

Justiça do Trabalho: trabalhador busca permanecer em home office mesmo após pandemia

https://paraibaonline.com.br/brasil/2023/11/26/justica-do-trabalho-trabalhador-busca-permanecer-em-home-office-mesmo-apos-pandemia/

Dom Manoel Delson: Reinar é servir com Jesus!

https://paraibaonline.com.br/blogs-e-colunas/reinar-e-servir-com-jesus/

Unifacisa vence Corinthians e mantém a invencibilidade na Arena

https://paraibaonline.com.br/esportes/unifacisa-vence-corinthians-e-mantem-a-invencibilidade-na-arena/

Prefeito entrega chaves para comerciantes do Centro Comercial de São José da Mata

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/11/26/prefeito-entrega-chaves-para-comerciantes-do-centro-comercial-de-sao-jose-da-mata/

Prefeitura de Campina entrega brinquedos inclusivos em parques

https://paraibaonline.com.br/entretenimento/2023/11/26/prefeitura-de-campina-entrega-brinquedos-inclusivos-em-parques/

Governo Lula lança ‘promoção’ para atrair emendas para o PAC

https://paraibaonline.com.br/economia/2023/11/26/governo-lula-lanca-promocao-para-atrair-emendas-para-o-pac/

Campina Grande inicia semana com mais de 40 vagas de emprego

https://paraibaonline.com.br/economia/2023/11/26/campina-grande-inicia-semana-com-mais-de-40-vagas-de-emprego-2/

Dom Delson pede paz durante Romaria de Nossa Senhora da Penha

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/11/26/dom-delson-pede-paz-durante-romaria-de-nossa-senhora-da-penha/

Podcast: psicóloga explica sobre ansiedade e depressão

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2023/11/26/podcast-psicologa-explica-sobre-ansiedade-e-depressao/

Podcast: aprenda a receita de “orelhas de padre”

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2023/11/26/podcast-aprenda-a-receita-de-orelhas-de-padre/

Escola de Campina cria projeto para levar estudantes a conhecer mais do legislativo

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/11/26/escola-de-campina-cria-projeto-para-levar-estudantes-a-conhecer-mais-do-legislativo/

